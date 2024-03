Sp 16, allarme nuova frana: "Da valutare il rischio"

di Ilenia Pistolesi

VOLTERRA

Le insidie scivolano metro dopo metro, chilometro dopo chilometro. Marciano quasi l’una accanto all’altra tra tornanti da brivido e una sequela di frane che gridano aiuto da un decennio, almeno. E ora, sulla strada provinciale 16 del Monte Volterrano che congiunge Volterra alla località La Bacchettona, l’asfalto cede di nuovo. Implode a bordo strada. E’ un pezzo di carreggiata sventrato all’altezza del km 4, in quel circuito della paura dove si spalancano frane da lustri. Un altro cordone di asfalto che si è "accasciato", a pochi metri di distanza da alcune delle frane storiche che puntellano la provinciale, un percorso insidioso dove il dissesto rischia di diventare maggiorenne.

La Sp 16 è un serpente d’asfalto corroso, dove si stagliano voragini a vista d’occhio, talmente vecchie che su ciò che rimane del cemento fiorisce la vegetazione. L’ultima rogna, dovuta a un problema di dissesto che è pacifico da anni, si è palesata qualche giorno fa con il cedimento di una porzione di strada. E’ il nocciolo di un’interrogazione rivolta al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, al consigliere con delega alla viabilità Giacomo Santi e agli uffici tecnici provinciali, presentata dal consigliere provinciale Paolo Moschi, che chiede lumi sull’ultimo, disastroso, collasso sulla Sp 16.

"Voglio capire se il cedimento della carreggiata sia finito, oppure se proseguano i movimenti del manto stradale - scrive Moschi - Questo perché la paura è che nel giro dei prossimi mesi, si veda sprofondare mezza carreggiata. Chiedo di valutare un lavoro in somma urgenza per ripristinare la sede stradale. La provinciale che collega Montecatini e Volterra già si presenta come un colabrodo, con all’attivo ben sei frane. Dalla Provincia, ad oggi. abbiamo ricevuto un’attenzione da figliastri, perché in altre aree la politica si muove con rapidità. Chiediamo a chi guida la Provincia un progetto per il ripristino delle frane della Sp 16, che da troppi anni versa in condizioni al limite della decenza. Chiediamo - riprende Moschi - anche maggiore attenzione per la Sp 52 che porta a Casole, che presenta dislivelli pericolosi e, al contempo, spuntano nuove crepe sulla Sr 329 per Serrazzano, nonostante manutenzioni fatte non molto tempo fa. Anche la Valdicecina fa parte della Provincia".