Sotto l’asfalto le antiche fondamenta. La storia del castello è da riscrivere?

PONSACCO

Antiche fondamenta affiorano sotto l’asfalto. Una scoperta che potrebbe rivedere la storia del castello medievale di Ponsacco. Durante i lavori di rifacimento di piazza della Repubblica sono state scoperte le fondamenta medievali di un edificio piuttosto rilevante collocato di fronte alla porta pisana di Corso Matteotti. Sono in corso gli accertamenti e tra meno di una settimana sarà svelato il mistero su cosa si ergeva di fronte ad uno degli antichi accessi alla città. "In questi giorni – spiegano la sindaca Francesca Brogi e l’assessore Massimiliano Bagnoli – sono in corso le valutazioni degli archeologi per capire a quale edificio appartengano le fondamenta. Un ritrovamento che potrebbe avere per la nostra storia una notevole importanza. I lavori di rifacimento continueranno, semplicemente si sposteranno su altri punti della piazza in attesa che si esprima la soprintendenza e il Corepaco". L’area archeologica si trova proprio in prossimità di Porta Pisana l’opera realizzata nel 2000 dall’artista Mario Canuti a ricordare le antiche mura del castello e l’inizio della strada principale del centro. "Vogliamo tranquillizzare tutti sul fatto che i lavori della piazza andranno avanti", spiega il Comune.