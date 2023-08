Sostenibilità e innovazione Calzaturiero e prospettive Nuove spinte alla ricerca

Verso la sostenibilità attraverso l’innovazione. È questo il tema del ventinesimo congresso internazionale della calzatura, in programma dal 19 al 22 settembre e che vedrà più di 300 partecipanti a confronto. Tra di essi: produttori, marchi e leader del settore calzaturiero. Promosso da Unione Internazionale Tecnici Industria Calzaturiera e Assomac – si legge sul magazine La Conceria – si svolgerà a Milano e Vigevano secondo un programma molto ricco- All’apertura dell’evento, martedì 19 settembre, sarà possibile visitare alcune aziende di eccellenza della filiera. Mercoledì 20 settembre è in programma la visita SimaC Tanning Tech e Lineapelle.

Da giovedì 21 a venerdì 22 settembre il congresso proseguirà con un fitto calendario di workshop. A confronto operatori internazionali del calzaturiero e della filiera pelle, insieme a esponenti del mondo di Università, economia e ricerca. Tra i temi in calendario il 21 settembre, le opportunità di sviluppo sostenibile in funzione della redditività dell’azienda e il ruolo dell’innovazione. Si parlerà dei modi per incentivare nuovi processi e materiali misurandone l’impatto ambientale e di sistemi innovativi in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Il calzaturiero è uno dei perni dell’economia del Comprensorio. Un settore sinergico al conciario e che sta vivendo una fase di incertezza. Dovuta ad una serie di fattori. Ma cìè un dato di fatto: la conceria è dentro una fase di poco lavoro dalla fine del 2022 e, da sempre, quando non lavorano le concerie anche il calzaturiero non attraversa un momento positivo. Tuttavia il comparto sta vedendo alcuni segnali incoraggianti.