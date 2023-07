Sostenibilità, 120 imprese all’evento organizzato alla Edra

Sono state 120 le imprese che hanno preso parte all’evento sulla sostenibilità organizzato da Archa, azienda leader nel settore chimico specializzata in tematiche ambientali, che si è svolto nei giorni scorsi negli spazi della Edra a Perignano. L’evento ha visto la partecipazione di importanti relatori del mondo industriale, dell’ambito bancario e del sistema di certificazione e del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Claudia Gistri, direttore tecnico dell’ente di certificazione Certiquality, è intervenuta spiegando l’importanza dei sistemi di gestione a supporto della rendicontazione della sostenibilità; Angelo Pellegrino e Andrea Bartolini di Intesa San Paolo hanno descritto come gli istituti bancari analizzano e tengono di conto della sostenibilità delle imprese e quali sono gli strumenti finanziari a supporto della transizione ecologica industriale. Tra i temi anche la normativa europea spiegata da Antonio Cecchi, Ad di Archa. "In un periodo in cui il termine sostenibilità è abusato – commentano da Edra – il seminario si è contraddistinto per la concretezza dei temi e l’autorevolezza dei relatori beneficiando anche della modalità in presenza che ha permesso agli ospiti di visitare il nostro show room, toccando con mano, un esempio di artigianato made in Italy sostenibile apprezzato in tutto il mondo".