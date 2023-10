Sostegno alle iniziative a Montopoli: Soldi alle associazioni

MONTOPOLI

L’amministrazione comunale intende sostenere e favorire la realizzazione di iniziative nei settori di intervento di carattere sociale, assistenziale, culturale, formativo, ambientale, turistico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro tramite concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e altri benefici economici. Con determina 2023367 del 29 settembre 2023 è stato approvato l’avvio della procedura per la ricognizione preventiva finalizzata alla concessione dei contributi ordinaria per l’anno 2024. Viene indetto, quindi, un bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti, iniziative e attività "in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti".