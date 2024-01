Sorpresa palio, esclusi due cavalli. Fuori il vincitore dello scorso anno. I verdetti delle visite veterinarie

Sorpresa alle visite dei cavalli che si sono tenute ieri mattina al campo sportivo di Buti, davanti a tantissima gente ed ai bambini delle materne e delle primarie. Ceommo Ramon, cavallo vincitore del Palio 2023 che era stato confermato da La Croce, e Chimera da Clodia, cavallo scelto da San Nicolao per correre il palio di domani, non sono risultati idonei. La commissione veterinaria si è dovuta attenere al regolamento, seppur rigido, del Palio di Buti dovendo rimandare indietro questi due cavalli. La Croce e San Nicolao ne dovranno presentare altri due, hanno tempo fino a domani mattina alle 8. San Francesco ha presentato Dringhijola e non Anda e Bola. Oggi alle 18 la presentazione dei fantini e del mossiere in piazza Garibaldi. Domani il grande giorno con le tradizionali colazioni con la trippa nelle contrade dalle 7.30. Alle 8 la Santa messa dei cavallai nella chiesa di San Giovanni Battista celebrata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, alle 10 la sfilata storica con partenza da via Rio Magno e alle 11 la benedizione dei cavalli e l’investitura dei fantini. Alle 14.30 si corre il palio con la partenza della prima batteria. E sul palio di Buti è intervenuta l’associazione Italian Horse Protection. "Domenica (domani) va in scena a Buti il primo palio dell’anno – la critica – con il patrocinio di Provincia, Regione e Comune di Buti che ancora oggi pensano di preservare le tradizioni attraverso lo sfruttamento di animali: la politica locale, da un lato, fa un gran parlare di comunità, di aggregazione, di civiltà, di turismo sostenibile e dall’altro, mette il bollino su un bieco e ingiustificabile sfruttamento di cavalli".

l.b.