Sorellamen, quando la storia si mescola alla cronaca

Giovedì 25 maggio alle 21 alla Sala Don Bosco a Bientina, Guascone Teatro presenta lo spettacolo Sorellamen, la vera storia di tre sorelle finte, con Adelaide Vitolo, Irene Rametta, e Valentina Grigò. Drammaturgia e regia di Andrea Kaemmerle. Al pianoforte Emiliano Benassai che ha curato anche l’adattamento musicale. Sorellamen è concerto, è teatro comico, è storia, è avventura, è emancipazione, è coraggio. I quattro personaggi che si muovono in questo testo sono tutti molto vivi, ognuno è testimone di un’esistenza piena di umanità e paure, alla fine ci si trova ad amarli ed a vedere il mondo con i loro occhi. Un salto di un centinaio di anni indietro per raccontare il futuro ai nostri bisnonni. Una cosa tanto stranamente semplice da essere imperdibile. Galleggiare sulle tempeste della seconda guerra mondiale cantando come tre donne olandesi col passaporto ungherese che presto saranno tre dive italiane. Diventare mito ed immaginario collettivo senza essere mai se stesse. Uno spettacolo che saccheggia a piene mani il mondo del "Trio Lescano" e dei primi anni della radio. Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una vicenda tra cronaca e storia.