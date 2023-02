"Sono stato costretto a fuggire"

C’ha provato fino in Cassazione. Ma gli ermellini, rigettando il ricorso – non trovando profili di legittimità da contestare ai giudici di merito – hanno mandato definitivo il pronunciamento della Corte d’appello che aveva ritenuto poco credibile e lacuno il suo racconto, ritenendo quindi che non non ricorrevano i presupposti dell’invocata tutela protettiva internazionale. Un 24enne che vive in un centro d’accoglienza della Valdera dove lavora come stagionale, ha raccontato – si legge nella sentenza – di essere nato in un villaggio in Ghana, di aver svolto l’attività di contadino e di allevatore di bestiame, insieme al padre. Ha raccontato "di essere stato costretto a fuggire dal suo paese a causa della morte del padre, ucciso da un gruppo di compaesani, che in quel periodo avevano deciso di cacciare l’intera famiglia dal paese poiché ritenevano che il padre fosse alleato del gruppo loro nemico". Così lui era fuggito insieme ai suoi familiari sopravvissuti. Il giovane ha dichiaro di essere fuggito prima in Libia e poi in Italia e di non sapere sulle sorti dei suoi familiari da quando aveva lasciato il Paese, poiché non aveva più contatti con nessun conoscente o amico. La corte, tuttavia, ha stabilito – si legge ancora :– che non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria trattandosi di una vicenda privata legata ad una contesa tra pastori. E non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria "in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Ghana, stato africano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato". Tra molti aspetti il giovane stranieri aveva lamentato agli ermellini come che la Corte di merito gli avrebbe contestato la fuga piuttosto che ricostruirsi una vita in loco, o farsi tutelare dalla autorità statale, "senza considerare che avrebbe dovuto essere proprio l’autorità statale a tutelare le etnie in minoranza a livello locale perché l’autorità è demandata ai capi villaggio".