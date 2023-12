Solidarietà ai Cerretini. Il concerto di Valeri

Anche un concerto per sostenere la battaglia dei Carretini in lotta contro la demolizione della loro casa. Lo annuncia Samuele Ferretti, il ponsacchino in prima linea per la legalità che ha mobilitato migliaia di persone per sostenere la causa dei Cerretini sulle cui mura pende il pronunciamento del Consiglio di Stato.

"Con grande piacere accolgo la disponibilità del noto chitarrista Andrea Valeri, per un evento musicale dedicato alla famiglia Cerretini – annuncia Ferretti –. Si tratta di un chitarrista di fama mondiale, e domenica 10 dicembre alle 19, sul mio profilo facebook, sarà possibile seguire in diretta il suo Concerto. Un concerto in solidarietà ai Cerretini, dove la musica, diventa elemento di unione e di ascolto delle giuste rivendicazioni della famiglia Cerretini".

"Un ringraziamento personale ad Andrea Valeri che si unisce a questa battaglia offrendoci le sue musiche – spiega Ferretti –. Ricordo, il 13 dicembre si riunirà il Tar per discutere il ricorso presentato dal legale della famiglia Cerretini, per salvare la casa da una ingiusta sentenza".

Ricordiamo che il Comune di Ponsacco sta andando avanti con tutte le pratiche della demolizione. Ma c’è ancora un pronunciamento del Tar da attendere, tant’è che è stata inoltrata dai proprietari la richiesta urgente per la sospensione dei termini di sgombero. La famiglia ha già ricevuto da tre settimane l’ordinanza di sgombero entro 30 giorni, notificata dai vigili urbani. Inoltre l’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di chiarimenti inviata alla corte dal commissario ad acta, ha aperto definitivamente la strada alla demolizione. Nei giorni scorsi c’è stato un altro appello dei Cerretini che non si

arrendono: "dateci ancora il tempo per la giustizia". Per sostenere la battaglia della famiglia Cerretini sono state raccolte oltre 18mila firme: una vera e

propria mobilitazione per fermare l’arrivo delle ruspe.

