Sogni crollati con la tempesta. Sarah e Luca: "Chi può ci aiuti"

La tempesta del 2 novembre ha fatto crollare anche i sogni di Sarah e Luca, giovane coppia che appena sei mesi fa ha acquistato una casa in via Capannoli a Santa Maria a Monte e ora è alle prese con frane e smottamenti. "I danni che si possono vedere da via Costa sono solo una parte – ha scritto Luca Macchia in un post su Facebook – Per tutta la lunghezza del nostro terreno, che arriva quasi sotto l’asilo, si sono verificati smottamenti che hanno portato via ulivi e piante da frutto. Siamo in attesa che il governo ci dia una mano a ripristinare almeno la parte che si affaccia su via Costa, ma non è semplice. Il Comune si è attivato e sta cercando, insieme ai nostri tecnici, di risolvere questo enorme problema". Il sogno di Sarah Trapani e Luca Macchia, estetista lei e tornitore alla Pistoni Asso lui, era quello di avere una casa tutta loro con il terreno intorno per realizzare un orto botanico per piante carnivore.

"Siamo appassionati di queste piante e degli animali, abbiamo due cani e due gatti – racconta ancora Luca – e la nostra idea è quella di costruire un parco a loro dedicato lungo il versante della collina sotto la nostra casa che da via Capannoli arriva fin quasi all’asilo Beata Diana. Nel nostro progetto c’era, e c’è ancora, la determinazione e la voglia di creare un qualcosa aperto a tutti, non solo per noi. E lo vogliamo portare avanti. Questa tempesta, che ha dilaniato il nostro terreno, ha rallentato il nostro lavoro. Ma non vogliamo demordere, anche se in questi ultimi mesi abbiamo sostenuto molte spese per comprare la casa". "Noi metteremo tutte le nostre forze , sia fisiche che economiche per ripristinare tutto quanto, ma le cifre preventivate sono enormi e inimmaginabili per una semplice coppia di operai – ancora il post-appello di Luca Macchia – Sono qua appunto per chiedere un piccolo aiuto. Stiamo cercando materiale per ricostruire e puntellare il terreno. Pali di legno o di ferro, potrebbero significare moltissimo, oppure se qualcuno ha un appezzamento di bosco dove possiamo tagliare qualche acacia per fare dei pali, anche a scambio di lavoro. Potete contattarci sia su facebook che su whatsapp al 342 0567973".

gabriele nuti