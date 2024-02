"Società della Salute cerca enti del Terzo settore per il progetto "Cantieri della Salute" in Toscana"

La Società della Salute ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per enti del Terzo settore interessati a prendere parte al progetto "Cantieri della Salute" della Regione Toscana. Obiettivo promuovere il coinvolgimento del Terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio e nelle future Case di comunità, previste dalla recente riforma della sanità territoriale, attraverso un percorso di partecipazione sui servizi socio sanitari del territorio. Le candidature presentate verranno accolte fino al 10 marzo. L’avviso è pubblicato sulla pagina istituzionale della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera (Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "www.uslnordovest.toscana.it" http://www.sdsvaldera.it/). "Cantieri della Salute" è coordinato da Federsanità-Anci Toscana, con il supporto tecnico di Sociolab, e prevede momenti di incontro, ascolto, partecipazione e di rafforzamento delle reti locali. Alle attività previste potranno prendere parte soggetti pubblici, enti del terzo settore, comitati e gruppi informali attivi nel territorio, i cui obiettivi sono vicini ai temi della tutela della salute. Il progetto prevede due fasi di lavoro: la "Bussola dei servizi", un laboratorio per costruire insieme ai servizi socio sanitari del territorio percorsi di presa in carico in grado di mettere a sistema le risposte della Società della salute e del terzo settore ai bisogni di chi è più fragile; "Agorà", un evento pubblico organizzato per gruppi di lavoro e aperto a tutte le realtà del territorio, per confrontarsi sul futuro dei servizi e del benessere della propria comunità e sul futuro delle Case di comunità.