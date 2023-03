Soccorso coi volontari "Bravi, ma lasciati soli"

VOLTERRA

Neppure quando sono i volontari a richiedere l’intervento del medico durante un intervento di soccorso viene inviata l’automedica. E’ successo nei giorni scorsi durante un intervento nel comune di Volterra per soccorrere un anziano colpito da presunta ischemia cerebrale e accertata embolia polmonare e da una sincope proprio durante l’intervento dei volontari. A raccontarlo al nostro giornale è una familiare che vuol mettere in evidenza e denunciare il caso specifico, ma anche mettere in evidenza che se già ora ci sono difficoltà a inviare il medico dell’emergenza-urgenza, figuriamoci dopo cosa succederà quando entrerà in vigore la riforma che prevede il taglio del dottore a Castelnuovo Valdicecina e anche a Peccioli, ai due estremi opposte della valle.

"Mio babbo non muoveva le braccia, era confuso, vomitava – il racconto della figlia – E’ una persona che ha già diversi problemi di salute e trovarlo in quelle condizioni mi ha fatto pensare al peggio. Mentre parlavo con il 118 ho cercato di evidenziare l’esigenza dell’intervento del medico. Invece hanno inviato un’ambulanza ordinaria con solo volontari. Tre persone, sottolineo, bravissime e molto disponibili. Che hanno il massimo, scrupolose e preparate. Ma non per un intervento del genere. Quando erano lì a mio padre è presa una sincope e uno dei volontari ha telefonato al 118 chiedendo che inviassero un medico. Non c’è stato niente da fare. Il viaggio da casa all’ospedale di Volterra è stato da incubo. Ogni momento pensavo che l’ambulanza si fermasse perché era accaduto il peggio".

"Per fortuna siamo arrivati al pronto soccorso e mio babbo è stato subito preso in carico e sottoposto a tutti gli accertamenti – conclude la figlia dell’uomo – che sono ancora in corso. Ringrazio il pronto soccorso, tutto il personale, per quanto hanno fatto e quanto fanno tutti i giorni".

gabriele nuti