"Situazione complessa"

Il cda della Rsa Santa Chiara ratifica le dimissioni della direttrice Franca Marzoli, entrata in carico nell’agosto scorso. Dimissioni dettate dalla condizione di straordinarietà che si è venuta a creare nella gestione dell’azienda, che elude dagli incarichi ordinari previsti. Ecco la posizione del cda: "Il cda avvia la ricerca di una figura che possa mettere in atto misure adeguate, capaci di incidere sulla gestione economica, sulla situazione finanziaria, immobiliare e organizzativa dell’azienda. In conseguenza dell’aumento dei costi energetici, che hanno prodotto rincari eccezionali nelle bollette del gas dei mesi di novembre e dicembre e con l’innalzamento dei tassi di interesse che ha determinato l’aumento insostenibile della rata dei mutui contratti dall’azienda negli anni 2013 e 2016, il cda si è trovato costretto, a prendere atto della complessa e difficoltosa situazione finanziaria nella quale il Santa Chiara si è venuta a trovare, al pari della gran parte delle Asp presenti sul territorio nazionale. L’aumento dei costi nel nostro caso è ancor più aggravato dal fatto che la residenza si trova in un edificio storico, non efficiente dal punto di vista energetico, e sul quale è difficile fare investimenti al momento". Infine, "Nel quadro già illustrato in consiglio comunale, il cda ha stabilito di avviare imminenti azioni straordinarie per porre in sicurezza la Rsa, per il livello dei servizi e i livelli occupazionali".