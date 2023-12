Sito storico di San Genesio. Appaltata la promozione

Nella rete dei musei civici c’è anche l’area archeologica di San Genesio e l’attiguo Museo con sede a Ponte a Elsa all’incrocio tra via Capocavallo e la Strada Statale Tosco-Romagnola. Siamo parlando di un sito che è stato oggetto di numerose campagne di scavo

condotte a partire dal 2001 dall’Università degli studi di Pisa per effettuare studi

multidisciplinari sulle fondazioni dell’antica pieve con la cripta presente nell’area. Un luogo importante. Che il Comune ha deciso di valorizzare per attivare strategie atte a favorirne la fruibilità e visibilità al pubblico. Per raggiungere questo scopo, nei giorni scorsi, l’amministrazione ha affidato ad un’azienda specializzata il servizio di progettazione ed esecuzione di interventi per la valorizzazione di beni culturali che si trovano a San Genesio. Un lavoro (sono stati stanziati 37mila euro) che sarà – si apprende – ad ampio ragio e che prevede anche un servizio di promozione e di pubblicità del luogo.