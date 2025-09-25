Il sito della lista civica della sindaca rimanda a portale hard: “Dominio scaduto e rimesso in circolo”

Santa Maria a Monte (Pisa), 25 settembre 2025 – Basta un click. E invece del sito della coalizione Santa Maria a Monte Sempre, che governa il Comune in provincia di Pisa dal 2023, si accede a pagine chiaramente e inequivocabilmente erotiche.

Donne nude che si offrono «in un raggio di trenta chilometri». L’anomalia, diciamo così, è stata segnalata alla sindaca Manuela Del Grande dalle consigliere del gruppo di opposizione Sinistra Plurale, Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni, con una posta elettronica certificata.

Ed è scoppiato il putiferio. Perché alle due di Sinistra non è piaciuta la risposta della sindaca e così hanno deciso di rendere pubblico (sui social) lo scambio di missive. La sindaca Del Grande, da noi interpellata per un commento, ha dichiarato di «non voler dire niente, al momento, su questo argomento e che parlerà nei prossimi giorni».

«Le scriviamo in qualità di consigliere comunali di opposizione, ma soprattutto come cittadine preoccupate per la reputazione delle istituzioni che rappresentiamo – la pec di Eugeni e Faraoni alla sindaca di Santa Maria a Monte – Nel cercare in rete il suo programma elettorale, abbiamo constatato che il sito ufficiale della lista civica Santa Maria a Monte Sempre risulta compromesso. Avremmo potuto utilizzare la vicenda per una facile ironia sui social, ma abbiamo preferito informarla in via riservata, affinché possa attivarsi per ripristinare la corretta funzionalità del sito e tutelare l’immagine della sua lista e, indirettamente, dell’intero consiglio comunale».

«Abbiamo ricevuto la vostra comunicazione pec – la risposta della sindaca Del Grande – che abbiamo letto con una certa perplessità. Un po’ per il tono, un po’ per la gravità che cercate di attribuire a un fatto in sé del tutto neutro, ma soprattutto per il livello di confusione tecnica che permea ogni riga della vostra missiva... Facciamo chiarezza, ripercorrendo una semplice cronologia che vi avrebbe evitato la figuraccia. Il dominio oggetto della vostra preoccupazione è stato acquistato dalla nostra lista civica il 22 marzo 2023 ed è regolarmente scaduto il 22 marzo 2025. Non essendo stato rinnovato è rientrato nel circuito libero del mercato digitale... Dal 22 marzo 2025 la responsabilità, il controllo e l’associazione con qualsiasi contenuto presente su quel dominio non sono più in alcun modo riconducibili alla lista Santa Maria a Monte Sempre. L’impatto istituzionale non è quello che pensate voi, dato che nel vostro testo, parlate di ’reputazione delle istituzioni’, di ’contenuti lesivi’, di rischio per l’immagine pubblica. Siete responsabili di un attacco infondato, costruito su una totale mancanza di comprensione tecnica, e portato avanti con leggerezza e superficialità».

