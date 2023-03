Sistemato il guard rail incidentato

C’è voluto del tempo. E non poche sollecitazioni da parte dei cittadini. Ma alla fine è stato realizzato e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli annuncia la fine dell’opera. "Un piccolo lavoro, ma molto importante, sollecitato più volte dai cittadini – dice il primo cittadino – è stato portato a termine in questi giorni dalla Provincia sulla provinciale di via Zara prima di Corazzano". Si tratta della riparazione del guard rail del ponticino sul Rio Orlo da da tempo era stato danneggiato. A seguito di un vecchio incidente il parapetto era rotto e per diverso tempo ci sono state le transenne. "Un piccolo miglioramento – sottolinea Giglioli – che volevo condividere e un ringraziamento alla Provincia per questo lavoro, molto sentito"-. Il danneggiamento ha infatti costituito anche un elemento di pericolosità che doveva essere risolto.