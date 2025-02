Sistemato e rinforzato il tratto franato. Oggi riapre via Costalbagno

Rimossa la frana ed eseguiti i lavori di consolidamento, stamani viene riaperta via Costalbagno a Montopoli. "Ringraziamo l’ufficio, la responsabile Ilaria Bellini e le ditte – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti – Ci eravamo posti come obiettivo primario quello di intervenire sulle frane presenti e nei primissimi mesi di mandato abbiamo affidato i lavori per via Costalbagno e via Immaginetta per rispondere velocemente a due criticità importanti del nostro territorio".

Dopo un’indagine geologica, necessaria per capire l’entità dei lavori da svolgere, è stato modificato e aggiornato il progetto per poi passare all’intervento che ha riguardato la sistemazione e la messa in sicurezza del versante per un importo complessivo di circa 230 mila euro sostenuto interamente dal Comune. Realizzati pali in cemento armato nella zona interessata dalla frana per contenere il terreno di ripristino della scarpata, una paratia in legno con traversi e ripristinati il tratto della sede stradale e la regimazione delle acque piovane.