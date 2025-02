Sinistra Italiana critica i controlli in centro: "Rischio divisioni sociali e discriminazine"

SANTA CROCESinistra Italiana non nasconde la sua "preoccupazione per i nuovi controlli demografici e per il rischio di divisioni sociali a Santa Croce". "Mentre comprendiamo la necessità di garantire un’efficace gestione dei dati demografici e delle politiche locali, riteniamo che la scelta di presentare i controlli come una misura volta alla chiarezza e all’integrazione nasconda, di fatto, un approccio che rischia di alimentare divisioni sociali piuttosto che promuovere una convivenza serena e inclusiva – afferma Anna Piu di Sinistra Italiana – La proposta di un ’lavoro capillare’ da parte della polizia municipale e la focalizzazione sul monitoraggio delle famiglie straniere rischiano di alimentare un clima di sospetto e di discriminazione. È inaccettabile che si faccia leva su argomenti come l’irregolarità del permesso di soggiorno o il reddito per dipingere una parte della popolazione come sospetta o inadeguata. Questo tipo di iniziativa crea divisioni e stigmatizza chi è arrivato in cerca di opportunità di vita migliori. Va sottolineato, inoltre, che il lavoro di queste persone è fondamentale, poiché molti immigrati sono impiegati in attività, soprattutto nel distretto conciario, che oggi nessuno è più disposto a svolgere". "E’ necessario mettere al centro politiche di inclusione e solidarietà – conclude Anna Piu di Sinistra Italiana – L’efficienza nella gestione dei dati demografici e tributari non deve sfociare in una logica punitiva o esclusiva, ma deve essere orientata a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine. È essenziale, piuttosto, che il Comune si impegni a offrire servizi equi, inclusivi e di sostegno per tutti coloro che vivono a Santa Croce".