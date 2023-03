Sinistra, destra e associazioni Tutti uniti nella condanna

Solidarietà al sindaco e distanza da ciò che esprime il volantino diffuso ieri sui social da Forza Nuova. Due aspetti presenti nelle tantissime reazioni arrivate da partiti politici, movimenti e sindacati. In tutti i bar del paese (foto) poi si parla della vicenda. "Quanto accaduto è inaccettabile – commentano Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e Iacopo Melio, consigliere regionale Pd che annunciano la presentazione di una mozione sul tema – travalica ogni limite del confronto politico e afferma ancora una volta la matrice antidemocratica di Forza Nuova. Condividiamo la battaglia di movimenti e sindacati che da anni chiedono lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste".

Vicinanza anche dal neosegretario regionale del Pd Emiliano Fossi. "Quando ci dicono che una legge come il DDL Zan non serve – scrive Fossi – noi dobbiamo rispondere mostrando esempi vergognosi come questo, in cui le persone vengono attaccate sulla base dell’orientamento sessuale". Di atto vergognoso parla il Pd di Pisa. "Nessun silenzio è ammissibile – scrive l’assessora regionale Alessandra Nardini – nessuno strizzi l’occhio agli omofobi e ai fascisti. Reagiamo uniti". Solidarietà al sindaco anche da parte del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. "A Lajatico a causa dei pochi bambini l’anno prossimo non si farà la classe di prima media – spiega Mazzeo –. Un gruppo neofascista, sta usando questo problema per attaccare il sindaco con dei volantini omofobi e indegni". "Lajatico è una comunità aperta e accogliente, come lo è l’intera Toscana – dichiara la presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Regione, Irene Galletti – non c’è spazio per l’omofobia, il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione". La condanna arriva anche dalla Cgil. "Esprimiamo preoccupazione per il dilagare di un clima omofobo, razzista e fascista – scrivono dal sindacato –. Abbiamo chiesto da tempo lo scioglimento di tutte le organizzazioni neonaziste e neofasciste". Sullo scioglimento di Forza Nuova si concentra anche il circolo di Sinistra Italiana Valdera Valdicecina. "Tutta la politica – scrivono – deve assumersi la responsabilità di sciogliere questa organizzazione in modo immediato, ogni giorno di tentennamento è un giorno rubato alle libertà democratiche". Prende le distanze dal contenuto del volantino Fratelli d’Italia. "La triste uscita di Forza Nuova – scrive FdI Valdera – non rappresenta la politica che costruisce per il bene comune. E che ci appartiene. Di fronte alle offese, prepotenze e ingiustizie non ci sono destra e sinistra". Anche il sindaco di Pisa, Michele Conti esprime "piena solidarietà al collega". Le reazioni sono arrivate anche da fuori Toscana con la solidarietà espressa dalla senatrice Pd Ylenia Zambito e da Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, che annuncia di voler presentare un’interrogazione parlamentare sull’episodio.