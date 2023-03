"Sindaco, vi sfidiamo". Forza Nuova non molla. Intanto Barbafieri incontra Schlein e Zan

Il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri con l’onorevole Alessandro Zan e l’assessora regionale Alessandra Nardini

Lajatico (Pisa), 5 marzo 2023 - "Caro sindaco Alessio Barbafieri, noi vi sfidiamo! E se avete consapevolezza delle vostre opinioni, accetterete la nostra sfida. Noi vi sfidiamo a un confronto aperto in teatro a Lajatico, dove discuteremo in un pubblico dibattito le questioni da noi sollevate". Forza Nuova, con il segretario provinciale Simone Grossi, non cede di una virgola dopo i manifesti omofobi e sessisti con la scritta "Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali, sindaco dimettiti". Grossi usa l’anacronistico voi nel rivolgersi a Barbafieri.

"Siamo rimasti stupiti dalla vostra reazione – le parole di Simone Grossi – Invece di rispondere nel merito alle accuse politiche, avete inscenato una patetica commedia. Le nostre accuse non avevano sicuramente un carattere omofobo e non volevano entrare nelle vostre questioni private. Le nostre accuse erano chiare e circostanziate: mentre Lajatico ha bisogno di bambini per portare avanti tutti i servizi sociali, l’amministrazione comunale si concentra su iniziative stravaganti al teatro del Silenzio".

Mancano bambini per la prima media e "il Comune non ha mai attuato nessuna politica sociale a favore delle famiglie, focalizzandosi invece sulla promozione delle unioni civili e delle attività Lgtb". "Le nostre intenzioni erano chiare e dirette – conclude Simone Grossi – ma voi le avete utilizzate per inscenare un patetico piagnisteo e riversare in teatro una decina di fanatici del Pd, nascondendo le vostre responsabilità".

Ieri, alla manifestazione antifascista di Firenze, il sindaco Alessio Barbafieri ha incontrato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, l’onorevole Alessandro Zan e l’assessora regionale Alessandra Nardini ricevendo da tutti solidarietà.