Sindacati contro Cig e tagli: "Senza di noi la fabbrica si ferma"

"Stavolta la Piaggio l’abbiamo svuotata noi". Per la Uilm lo sciopero di mercoledì scorso nello stabilimento Piaggio di Pontedera è stato "un segnale forte dato dai lavoratori della Piaggio, un’azione simbolica ma netta e carica di significato". "Un’ora di sciopero – dicono i sindacalisti - che ha svuotato le officine e molti uffici, con l’adesione convinta di operai ed impiegati, per dire che ‘la Piaggio siamo noi’. Quelli che progettano, sviluppano, producono, vendono un prodotto che deve continuare ad esistere: la Piaggio non può diventare una mera espressione finanziaria".

In particolare la Rsu Fiom, Uilm, Usb e Uglm (non ha aderito allo sciopero la Fim Cisl) contesta la cassa integrazione iniziata all’inizio di questo mese. "Lo stabilimento di Pontedera – dicono – continua ad occupare più di duemila lavoratori: un patrimonio troppo importante per il nostro territorio. Negli ultimi tempi la dirigenza fa intendere che i lavoratori non servono, lunghi periodi di cassa integrazione e l’abbattimento di ferie e permessi sono lo specchio di un disimpegno sul terreno dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti. Allora stavolta, per un’ora, la Piaggio l’abbiamo svuotata noi".

E concludono. "Vogliamo dirlo forte: i lavoratori sono determinati a difendere occupazione, reddito, dignità di una comunità che ha costruito nei decenni una realtà di eccellenza a cui non intendiamo rinunciare. La partecipazione a questo sciopero dimostra ancora una volta la necessità improrogabile di ottenere riscontro vero su CIG, ferie e piani strategici aziendali, riscontro che, con maggiore forza, nuovamente chiederemo a dirigenza e proprietà Piaggio".