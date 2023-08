Sindaca: "Biogas Fatta Opposizione a Santa Maria a Monte - I Consiglieri"

SANTA MARIA A MONTE

"I consiglieri di minoranza Maccanti e Parrella strumentalizzano per la propria visibilità politica un argomento molto importante, in particolare per la popolazione di San Donato, quale la questione del Biogas". Lo dice la sindaca Manuela Del Grande rispondendo alle critiche della minoranza Viviamo Santa Maria a Monte. "Chiaro è questo intento, tanto che il precedente sindaco Parrella, per dieci anni, non ha mai trattato argomenti che non erano iscritti all’ordine del giorno dei consigli comunali – aggiunge Del Grande (nella foto) – Nel consiglio comunale del 26 luglio, invece, ha richiesto l’inserimento di un argomento che non era tra quelli in discussione. Rispetto a quanto dichiarato nel comunicato stampa del 15 luglio niente è cambiato e questa amministrazione ha operato in continuità e coerenza con quanto è stato svolto fino ad oggi sulla questione Biogas". "La giunta, infatti, a giugno aveva adottato una delibera avente a oggetto la presentazione di opposizione alla determinazione di conclusione della conferenza dei servizi relativamente all’istanza di variante non sostanziale all’autorizzazione 3157 del 05 luglio 2012 rilasciata dalla Provincia di Pisa relativa all’impianto a biogas ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte – spiega ancora la sindaca Del Grande – A seguito di questa opposizione all’autorizzazione in variante presentata alla presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Comune, ad oggi non ci sono nuove determinazioni. In questa fase l’Ente sta agendo nel rispetto delle regole all’interno dei procedimenti, anche della privacy dell’istruttoria. Dispiace constatare che, come i consiglieri di minoranza che hanno amministrato per dieci anni, si siano dimenticati di tali regole. A settembre verrà programmato un incontro aperto a tutta la cittadinanza".