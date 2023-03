S’inaugura la mostra di Franco Benvenuti

Inaugura sabato la mostra personale di Franco Benvenuti. Una raccolta delle opere recenti allestite nel nuovo spazio dedicato all’arte nato a Ponsacco sul corso Matteotti. Si tratta dell’atelier d’arte aperto da David Brogi, assessore al sociale nella giunta Brogi, e artista, da sempre. Una scommessa quella di Brogi cominciata a dicembre, quando ha voluto riaccendere una luce sulla via principale del centro di Ponsacco scegliendo di dedicare un luogo all’arte aperto a chi fosse in cerca di un luogo in cui esprimersi, organizzare laboratori e incontri d’arte, mostre e presentazioni di libri. La personale di Benvenuti sarà visitabile dal 18 marzo al 3 aprile.