Siglato il contratto del settore conciario

SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

"Il nuovo contratto non prevede solo soluzioni volte a garantire standard economici minimi per le lavoratrici e i lavoratori, ma promuove anche la responsabilità sociale nei luoghi di lavoro attraverso vari interventi migliorativi", commenta Unic-Concerie Italiane, all’esito dell’accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto dei conciari – in Toscana riguarda oltre 6mila addetti spersi in oltre 400 aziende della concia e della filiera delle pelle – che resterà in vigore fino al 30 giugno 2026. Un contratto – era scaduto dal 7 giugno scorso – frutto di una trattativa intensa nella quale le parti hanno affrontato " in maniera coesa il difficile quadro economico in cui operano le concerie e i lavoratori".

L’aumento retributivo complessivo sarà pari a 191 euro e verrà erogato in busta paga attraverso tre tranche. Nel nuovo contratto di categoria sono presenti novità in tema di flessibilità, attraverso l’introduzione di causali contrattuali per il superamento dei 12 mesi nei contratti a termine e in tema di part-time. In tema di welfare contrattuale dal 2026 è previsto un incremento del contributo mensile relativo all’assistenza sanitaria integrativa che passa da 12 a 15 euro.

Vengono aggiunti ulteriori 2 euro destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza. Per le vittime di violenza di genere si prevede un mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. Inoltre vengono recepite le norme di legge in tema di lavoro agile, permessi per la donazione del midollo, congedi parentali, accomodamenti ragionevoli, agibilità sindacali per i Rappresentanti lavoratori per la sicurezza.

Carlo Baroni