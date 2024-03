Sicurezza sul lavoro. Controlli nei cantieri. Multa di 800 euro

Proseguono da parte dei carabinieri i monitoraggi in materia di salute e sicurezza, volti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e a contrastare, laddove riscontrato, il fenomeno dell’impiego irregolare dei lavoratori. E nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Volterra e del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa hanno eseguito una verifica congiunta all’interno di un cantiere edile. Al termine degli accertamenti i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa una persona, per non aver perimetrato con parapetto lo scavo effettuato per l’ampliamento dell’edificio oggetto dei lavori. In più è stata effettuata una un’ammenda di circa 800 euro.

Sempre i carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nei pressi delle aree

boschive, hanno proceduto all’identificazione di una persona, sorpresa mentre usciva dalla vegetazione in pieno notte, con atteggiamento ritenuto sospetto dai militari. All’esito della perquisizione della sua auto, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nel baule dell’auto, uno scalpello con manico in legno e lama in ferro, lunghi rispettivamente 30 e 20 centimetri. E’ quindi scattata la denuncia per porto di oggetto atto ad offendere.