Sicurezza stradale Attraversamenti rialzati

L’amministrazione comunale ha tolto gli spartitraffico di viale Marconi a San Miniato Basso. "E qui – dice il sindaco Simone Giglioli – sono previsti due nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Gli spartitraffico sono stati tolti perché ormai, per la sicurezza, non assolvevano più alla loro funzione. Ma c’è anche in corso il cantiere per l’allargamento dei marciapiedi, per il nuovo manto stradale e la ciclabile in via Pestalozzi". E’ quest’ultima la strada davanti al supermercato Pam, un’arteria trafficatissima che aveva urgente bisogno di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

Per quanto riguarda ancora gli attraversamenti pedonali rialzati il sindaco annuncia che ne verranno realizzati altri sette in tutto il Comune "sempre per migliorare la sicurezza stradale". In prossimità di questi attraversamenti pedonali rialzati il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari come sarà indicato sempre dalla relativa segnaletica complementare.