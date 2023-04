"Siamo medici, non globtrotter" E i ginecologi chiedono il congedo

Sei ginecologi su nove al Lotti di Pontedera hanno chiesto all’unisono, il congedo parentale per un periodo che va dal Primo maggio al 15. La ginecologia di Pontedera serve anche quella di Volterra e come sottolinea l’intersindacale medica "c’è una grave carenza di organico che viene tutte le volte governata imponendo ai dirigenti medici di fare pendolarismo, di fare i globe trotter. Questa volta sta ai colleghi di Lucca andare a coprire Pontedera. Ma ora si deve dire basta". E parte la diffida firmata da dieci sigle sindacali ai direttori generali di tutti i distretti sanitari toscani. Il problema infatti non riguarda solo la ginecologia dii Pontedera ma anche quella di Barga e Viareggio e la cardiologia di Viareggio che deve coprire il fabbisogno di Castelnuovo. "Se le cose non cambiano da subito, riprendiamo il nostro stato di agitazione": dice Gerardo Anastasio dell’Anaao regionale.

La diffida spedita a La Nazione, evidenzia quanto segue: "Continuano a pervenirci dai colleghi delle varie aziende, segnalazioni in merito a disposizioni emanate a vario titolo (spesso non dai soggetti deputati per legge) che prevedono lo spostamento di dirigenti medici per quanto riguarda la sede della propria prestazione lavorativa. Le modalità più comuni per la loro diffusione sono le mail o le chat whatsapp, spesso all’ultimo minuto e non per emergenze, ma per problemi già noti e non tempestivamente affrontati da chi di competenza. Talora – con apprezzabile sforzo di fantasia – vengono denominate "rotazioni", "proiezioni", "distacchi operativi", "assegnazioni funzionali", "scambi culturali" o derubricate a "favori" (...bisogna dare una mano a....)". La mobilità d’urgenza dei medici è regolamentata per legge e dovrebbe essere attivata per ben precisa casistica, e per un certo lasso di tempo; l’emergenza non deve diventare ordinarietà. "La mobilità d’urgenza – scrive l’intersindacale – , ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo necessario al perdurare delle emergenze e non può superare il mese all’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità d’urgenza – ove possibile – è effettuata a rotazione fra tutti i dirigenti. Preso atto che, nonostante il confronto a livello regionale e le proposte da noi formulate - soprattutto sulla riorganizzazione delle rete ospedaliera la cui revisione è non più rimandabile – la Regione Toscana in più occasioni, ha ribadito la sua volontà di non procedere ad una revisione del ruolo e della mission dei presidi territoriali, si ritiene che sia stato ampiamente superato ogni limite di sostenibilità di servizi in progressiva e insanabile carenza di organico. Chiediamo una riunione urgente di confronto e preannunciamo che in assenza di tempestive efficaci e accettabili soluzioni alle criticità esposte, ci troveremo costretti a riavviare lo stato di agitazione". La diffida è siglata da: Gerardo Anastasio Anaao Assomed, Luigi De Simone Aaroi Emac, Pasquale D’Onofrio Cgil Fp, Lorenzo Preziuso Cimo, Giuseppe Celona Cisl, Marco De Prizio Fesmed, Camilo Duque Fvm, Pietro De Biaso Nuova Ascoti, Claudio Guerra Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr), Lina Mameli Uil Fp.

Carlo Venturini