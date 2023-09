Siaf, laboratorio di arti sceniche

A Volterra, nella scuola internazionale di alta formazione Siaf, si svolgerà fino al 19 settembre il laboratorio arti sceniche Giorgio Albertazzi Città di Volterra. Il laboratorio – in lingua inglese – nato dalla collaborazione tra il festival internazionale teatro romano Volterra e l’associazione Shakespeare in Italy presieduta da Mary Chater, si pone l’obiettivo di esplorare le opere di Shakespeare dal punto di vista dell’attore. Le opere oggetto di analisi e di studio sono The Tragedy of Coriolanus, ambientata all’interno della Roma antica, che è quasi certamente l’ultima tragedia di Shakespeare, e Measure for Measure, ambientata a Vienna.