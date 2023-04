Si spalancano le porte della terra Galleria della miniera visitabile

La miniera spalanca un nuovo viaggio al centro della terra: quella che fu la più importante miniera per l’estrazione del rame nell’Ottocento, schiude al pubblico uno dei suoi tratti di suggestivi, la discenderia che arriva a toccare quota meno 100 metri dal livello del suolo. Ma nel borgo è doppio il battesimo che restituisce linfa a due delle più imponenti testimonianze di archeologia industriale del territorio, perché l’amministrazione uscente ha tagliato il nastro dei corposi lavori di messa in sicurezza alla Diga del Muraglione, complesso nato nell’800 a servizio della miniera e lasciato a languire in abbandono per oltre 100 anni, cioè fin quando la giunta guidata dall’ex sindaco Renzo Rossi volle dare il via uno studio di fattibilità per recuperare l’imponente infrastruttura. Insomma, la discenderia della miniera e la Diga ora non hanno più segreti e si apprestano a entrare nel parco museale di Montecatini. E’ la storia di un borgo che ha stretto un legame inscindibile con il sito minerario di Caporciano e il suo dedalo di gallerie che si snoda per 45 km sotto i nostri piedi. La discenderia, il cui recupero vale quasi 100 mila euro, consentirà ai visitatori, dalla prossima settimana, di accedere a una delle porzioni più misteriose della miniera, sino a arrivare al piano che tutt’ora conserva l’altare con Santa Barbara verso cui i minatori rivolgevano le loro preghiere da quel guscio sotterraneo. Mentre la Diga del Muraglione un’opera, come detto, rimasta a marcire nel degrado, è completamente restituita alla comunità e ai visitatori che intersecheranno il proprio cammino in questa antica fetta di Valle. Il progetto, maturato venti anni or sono, trova ora compimento grazie a un finanziamento da 1 milione e 138mila euro, con il ministero delle infrastrutture che ha fatto la parte da leone sul fronte delle risorse economiche necessarie a guarire le ferite della Diga, opera strategica nella vita della vecchia miniera e il cui coronamento diventa fruibile. Una parte dell’infrastruttura era crollata, il suo nucleo centrale sventrato. "Chiudiamo il nostro mandato con la restituzione di due opere che sono nel Dna del paese – ha detto il sindaco uscente Sandro Cerri – alla comunità e a chi governerà dopo di noi".

Ilenia Pistolesi