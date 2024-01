Si fa ancora attendere l’ufficialità per Bagnoli

Nel giorno dell’avvio della campagna elettorale del sindaco uscente Matteo Franconi si fa attendere l’ufficializzazione di colui che sarà l’altro principale concorrente al titolo di primo cittadino di Pontedera. Nonostante le ultime dichiarazioni sulla stampa locale, servirà ancora qualche giorno per sancire la partenza della campagna elettorale a destra. Molto dipenderà dagli accordi all’interno della coalizione di centro destra, accordi che sul piano regionale riguardano molte città, a partire proprio da Firenze. C’è poi da sciogliere il nodo delle candidature europee, dato che a giugno insieme alla scelta di molti sindaci, gli Italiani sono chiamati a votare i propri rappresentanti all’europarlamento. Insomma se il nome di Matteo Bagnoli è ormai assodato, manca ad oggi una data di partenza della corsa elettorale. Ieri pomeriggio è stato il momento dell’ascolto dei cittadini al gazebo montato sul Piazzone, mentre i cittadini della frazione della Rotta hanno ricevuto nelle cassette della posta una serie di proposte da realizzare sul territorio. Idee che sono l’argomento alla base del gazebo che sarà presente questa mattina in piazza Garibaldi alla Rotta.

Un fine settimana politicamente denso di impegni per la cittadina di Pontedera. Oggi nel primo pomeriggio è prevista l’inaugurazione della sede di Forza Nuova in via Manzoni, alla presenza del leader del partito di estrema destra Roberto Fiore; mentre in contemporanea, a partire dalle 15.30 è stato organizzato un presidio antifascista in piazza Belfiore. Lo stesso leader di Fn in questi giorni, e dopo i fatti di Acca Larenzia, commenta sui social chiedendo l’abrogazione delle leggi che normano il reato di apologia del fascismo, la legge Scelba e la legge Mancino "in quanto leggi liberticide e anti italiane".