Si era procurato un chilo d’eroina La condanna e un nuovo processo

La Cassazione rinvia in appello solo limitatamente al calcolo della pena. Ma conferma nel resto la penale responsabilità per Elton Aarapi, 45 anni, che – per l’accusa – nel periodo dal 5 al 26 giugno 2000, in concorso con più persone, si sarebbe illecitamente procurato un chilogrammo di eroina, e ne avrebbe avuto l’illecita detenzione. i giudici di secondo grado di Roma – ricostruire la sentenza– richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate, segnalano che il 45enne dimorante in provincia di Pisa, utilizzando il telefono di un connazionale arrestato per reati concernenti gli stupefacenti, si era procurato da un narcotrafficante a due chili di eroina suddivisi in quattro panetti da 500 grammi ciascuno e, per avere la disponibilità materiale di tale partita, con un complice, aveva inviato un corriere a Frosinone, dove lo stupefacente era custodito. Secondo gli accordi, si apprende – un chilogrammo spettava a lui, e 500 grammi a testa dovevano essere consegnati ad altri due. Nel ricorso per Cassazione la difesa aveva evidenziato ai giudici il ruolo marginale dell’Arapi rispetto all’organizzazione, che avrebbe giustificato una riduzione di pena. La corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del gup, aveva ridotto la pena a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 24mila euro di multa. Pena che sarà analizzata nel nuovo processo d’appello.

C. B.