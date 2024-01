Si è dimesso il consiglio della Sagra della patata

Il consiglio della Sagra della Patata si è dimesso. "Un’avventura iniziata nel 2016 e che ci ha dato tante soddisfazioni è volta al termine – si legge in una nota – Un grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo magnifico progetto, un grazie speciale al presidente Carlo Sarperi, a tutti i consiglieri e i volontari che hanno reso possibile la realizzazione della sagra in questi anni. Ci auguriamo fortemente che questo progetto possa proseguire con un nuovo presidente e un nuovo consiglio, per continuare a portare cose belle e aggregative sul nostro territorio. Pronti a passare il testimone per la Sagra della Patata 2024".