"Si dimenticano i problemi veri del territorio"

Un clima che non bene, quello in cui naviga il consiglio comunale uscito dalle urne, secondo Filo Rosso. "Constatiamo che a San Miniato le elezione sono finite già da qualche mese ma il clima non è cambiato, anzi dalla politica siamo passati ad attacchi più o meno personali senza mai entrare nel merito delle questioni – spiega una nota –. Il nostro gruppo si è messo a lavorare su interpellanze, come quella sull’ascensore e quella del comparto conciario, oppure mozioni sui temi che ci stanno più a cuore come il sostegno al salario minimo comunale e l’opposizione alla finanziarizzazione dei servizi pubblici. Invece la politica samminiatese si è trasformata in una guerra tutti contro tutti".

"Notiamo anche l’uscita che giudichiamo quantomeno contradditoria del Pd locale che prima fa un appello sui valori senza però entrare nel merito delle questioni, poi ne esclude alcune – prosegue la nota –. I diritti vanno rispettati sempre o come nel caso delle bibliotecarie questi possono essere ignorati quando ci fa più comodo? Dov’è il principio della riduzione del consumo di suolo? La transizione ambientale non meritava un ripensamento del modello dopo i fatti del Keu?". "Nel nostro comune – chiosa Filo Rosso, guidato da Veronica Bagni – ci interesserebbe discutere dei temi più che dell’astio tra apparati, astio che niente ha di politico ma tutto di personale come leggiamo nel comunicato sulla dimissione del consigliere Gussetti e sulla surroga di Guazzini, astio che vediamo anche da parte del centrodestra dato che la breve esperienza elettorale di Vita Nova ha ridotto i votanti della formazione guidata da Michele Altini mutilando l’exploit di Fratelli d’Italia".

C. B.