Si avvicina alla ex, arrestato Nei guai per maltrattamenti L’aveva cercata per un colloquio

COMPRENSORIO

Un colloquio chiarificatore. Per questo voleva incontrare la ex convivente. Ma, come purtroppo sempre più spesso la cronaca ci racconta, i colloqui chiarificatori sfociano in ben altro. In episodi di violenza. Così, i giudici della Corte di Appello di Firenze hanno deciso che quell’uomo, un cinquantacinquenne abitante in un comune del comprensorio del Cuoio, non solo non avrà quel colloqui chiarificatore con la ex convivente, ma va in carcere. Perché non ha rispettato i divieti impostigli dal giudice di primo grado e perché, con troppa insistenza, ha continuato a cercare la donna che aveva più volte maltrattato.

Così, ieri mattina, i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno rintracciato il cinquantacinquenne e gli hanno comunicato che da quel momento era in stato di arresto e che la destinazione non era la sua casa, ma il carcere Don Bosco di Pisa, dove ora si trova recluso. L’ordinanza di custodia in carcere, come detto, è stata emessa dalla Corte di Appello di Firenze. Il convivente violento era già stato sottoposto alle misure cautelari del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare con ogni mezzo con l’ex convivente.

Il provvedimento restrittivo, deciso dalla Corte di Appello su richiesta dei militari dell’Arma, è scaturito a seguito delle ripetute violazioni di cui l’uomo si sarebbe reso responsabile che, sottoposto alle misure cautelari a seguito di maltrattamenti nei confronti della vittima, non curante di quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, ha provato, in varie occasioni, a contattarla con i social network, anche attraverso profili falsi, o tramite conoscenti comuni e ad avvicinarla, recandosi sotto l’abitazione e nei luoghi frequentati con l’intento, come detto, di avere un colloquio chiarificatore. Il cinquantacinquenne, in questo modo, non ha rispettato le disposizione dell’autorità giudiziaria e per questo è stato deciso l’inasprimento con la detenzione in carcere.

gabriele nuti