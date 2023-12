"Si amministra senza ascoltare i cittadini"

"Una corsa frenetica con l’unico scopo di fare meta, tentando di condizionare future decisioni con decisioni passate". La Lega attacca con Roberto Ferraro, dopo l’ultimo consiglio comunale. "La ristrettezza dei tempi non ha consentito ai consiglieri di approfondire le centinaia di pagine di documenti, né ha consentito ai cittadini di San Donato di valutare la nuova situazione che si stava profilando – dice Ferraro –. In occasione della riunione della Consulta che i cittadini nella impossibilità di far valere in altro modo le loro ragioni hanno lanciato all’amministrazione comunale l’accorato invito – non ascoltato – a risolvere i pesanti e antichi problemi idraulici di San Donato prima di mettere mano a nuove edificazioni". "Questo modo di amministrare, baipassando costantemente il confronto con la cittadinanza – conclude – non ci piace e non vogliamo esserne corresponsabili". Le opposizioni non hanno partecipato al voto.