Si affaccia al finestrino Tamponata: è grave

PALAIA

Un’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pontedera. Anche la nipote è stata portata al Lotti per accertamenti diagnostici. Nonna e nipote sono rimaste ferite in un tamponamento dalla dinamica rarissima, se non unica. Sono da poco passate le 16,30 di ieri pomeriggio, primo sabato di aprile.

La più giovane è in macchina e si ferma lungo la strada di Baccanella, nel comune di Palaia, per parlare con la nonna che era fuori dalla propria abitazione. La ragazza abbassa il finestrino e la nonna si affaccia con la testa dentro l’abitacolo per ragionare con la nipote. Pochi istanti e da dietro la macchina della ragazza viene presa in pieno da un’altra vettura che la scaraventa alcuni metri più avanti.

L’anziana, con la testa e il collo che rimbalzano pericolosamente e paurosamente nel finestrino, viene sbalzata e cade a terra priva di conoscenza. La donna non da segni di vita. Si teme il peggio. La nipote accusa dolori al collo, ma scende e soccorre la nonna insieme al conducente dell’altra macchina. Vengono allertati i soccorsi tramite il numero unico 112 dell’emergenza regionale. In via Puccini a Baccanella arrivano le ambulanze della Misericordia di Peccioli con infermiere dell’emergenza-urgenza del 118 e della Misericordia di Selvatelle con i volontari. L’anziana non è cosciente, poi si riprende e viene stabilizzata dal personale sanitario e trasferita al pronto soccorso del Lotti.

Sul posto interviene una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Miniato, che ha la competenza territoriale in quella zona della Valdera, per i rilievi di legge. Ai militari dell’Arma non risulta che nessuna delle due ferite sia ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Un brutto incidente dalla dinamica più unica che rara che sembrerebbe risolto soprattutto con tanta paura.

g.n.