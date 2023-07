Shotokan, e fu successo Così il karate ebbe inizio

CASTELFRANCO

Qualcuno ha rispolverato il vecchio kimono, bianco candido e stirato alla perfezione e le cinture. Nere. Altri si sono presentati in maglietta e pantaloncini. Ma tutti, sui volti e negli occhi, la gioia e l’emozione di ritrovarsi per un pomeriggio. Sono gli ex maestri e allievi della società Karate Shotokan, fondata nel 1967 a Fucecchio da Walter Galise, Franco Puccini, Giuseppe Monteverde, Renato Cappelli e Curzio Nazzi in una stanza messa a disposizione da padre Ceci dei frati francescani e poi trasferitasi a Santa Croce alla palestra Banti. La rimpatriata è stata organizzata da Edoardo Nava, allora uno degli allievi più giovani e oggi alla guida di una delle società più importanti a livello regionale e nazionale, il Team Karate Nava di Castelfranco. Tra i presenti il maestro Michele Tosti, fiorentino, che succedette a Franco Castelli che, a sua volta, aveva preso il posto di Luigi Giacumbo, il primo maestro della Shotokan. La società, dopo l’esperienza di Santa Croce, tornò a Fucecchio, prima alla Misericordia-Aido e poi al Centro Elios. Centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sono passati sul tatami della Shotokan. La prima medaglia, un bronzo agli italiani, la portò Onofrio Rufrano nel 1976. Lo seguì l’anno dopo Moreno Maltinti, anche lui terzo agli italiani, mentre nel 1978 Renzo Mercugliano vinse il campionato regionale. Tra le medaglie da citare anche quella di Gianluca Bachini. Nel 1967, grazie alla Shotokan, iniziò la prima esperienza del karate nel comprensorio del Cuoio. Che ora prosegue con il Team Nava a Castelfranco e lo Sporting Center a San Miniato.

g.n.