Shopping, sosta gratis per due pomeriggi

Per incentivare l’acquisto degli ultimissimi regali natalizi a Pontedera, il Comune ed il gestore dei parcheggi Siat, su richiesta del Centro Commerciale Naturale, annunciano che dalle 17 in poi la sosta sarà gratuita nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 dicembre. Niente ansia della scadenza del parcheggio, si potrà fare acquisti e girare nel centro città in massima tranquillità. Sempre con l’obiettivo di promuovere eventi ed iniziative dei commercianti di Pontedera, le pagine social We Are Pontedera rilanciano il messaggio per incentivare le persone a fare acquisti nei negozi pontederesi. "Avevamo chiesto la sosta gratuita per entrambe le giornate ma è stato trovato un compromesso che riteniamo molto positivo – dice Alessandro Lonsi, presidente del nuovo Ccn – avere queste tre ore nel tardo pomeriggio di sosta gratuita è un prezioso incentivo per venire in centro e fare un giro nei negozi. Queste settimane sono cruciali per i commercianti ed infatti non è semplice anche per noi organizzare troppi eventi ed iniziative. Ad anno nuovo ci ritroveremo e fare una programmazione di più ampio respiro". Il momento del commercio locale non sta vivendo anni semplici, ma con la parola chiave "resilienza" i commercianti hanno deciso di rimboccarsi le maniche e provare a rilanciare il commercio cittadino, unendosi sotto un unico brand e provando a remare tutti uniti nella solita direzione. Lo scorso fine settimana i negozi sono rimasti aperti fino a dopocena, adesso questa nuova iniziativa con la sosta gratuita. Tutti incentivi per riavvicinare le persone nei negozi locali. E da gennaio si programmerà un calendario di più ampio respiro. "Siamo un bel gruppo di commercianti – spiega Lonsi – ad anno nuovo faremo una riunione tutti insieme per capire dove vorremo andare".

l.b.