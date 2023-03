Shopping al Pinocchio Ecco i buoni sconto

L’iniziativa del Ccn di San Miniato Basso "Pasqua con noi commercianti" è già partita e rimarrà in vigore fino al 9 aprile. In ogni negozio aderente troverete un uovo di Pasqua dal quale ‘pescare’ un buono sconto dopo ogni spesa minima di 10 euro. L’opportunità è quella di aggiudicarsi buoni sconto per i prossimi acquisti dai 2 ai 50 euro. Quando il cliente vince, il negoziante timbra il buono per renderlo valido in tutti gli esercizi commerciali del Ccn. I buoni non sono cumulabili e spendibili in un’unica volta. I clienti che hanno pescato buoni non vincenti non devono abbattersi: potranno partecipare all’estrazione finale di 100 euro. Il montepremi dei buoni è di 2mila euro. "Si tratta di uno dei tanti progetti che stiamo mettendo in piedi durante l’anno - spiega il presidente del Ccn Pierfranco Speranza - oltre feste come Pinocchio in Strada o altri eventi pubblici. L’iniziativa è totalmente a carico del Ccn e vuole incentivare ancora una volta la spesa di vicinato in occasione delle festività pasquali".