"Shalom non appoggia candidati"

Shalom non interferisce sulle primarie e non dà indicazioni di voto. "In merito a alcune affermazioni uscite in questi ultimi giorni sui social da parte di anonimi denigratori su presunti sostegni nei confronti di un candidato – spiega il direttore Luca Gemignani – esprimo il disappunto del Movimento Shalom per aver menzionato il Movimento stesso e anche il suo iniziatore, Andrea Cristiani, in modo inappropriato e menzognero". zCome tutti sanno don Andrea è stato per quasi 18 anni semplicemente il parroco della città – precisa Gemignani –. Per sua natura il Movimento, che ha la sua sede centrale a San Miniato, è apartitico, nel senso che vi fanno parte soci di svariate sensibilità culturali. E’ impegnato però in politica nel senso più vero e alto del suo significato per portare avanti gli ideali della Pace, del disarmo, dei diritti umani".