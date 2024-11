Shalom. Mezzo secolo in una mostra

Una carrellata di immagini che ci raccontano la storia di un impegno. La mostra fotografica, che ripercorre i 50 anni di storia del Movimento Shalom sarà inaugurata il 21 novembre alle 19 all’Orcio d’Oro di San Miniato. Le foto esposte, in vari formati, raccontano con le immagini e le didascalie il percorso fatto dal Movimento Shalom dal 1974 ad oggi. La ricostruzione della "vicenda" Shalom, parte da un giovane seminarista della Diocesi, in servizio alla parrocchia di Staffoli, passando dalle iniziative per coinvolgere giovani e meno giovani in una scuola di formazione alla pace, alla solidarietà, alla condivisione, per arrivare ad un’azione condivisa nel campo dell’aiuto ai paesi in via di sviluppo secondo un nuovo modello di cooperazione autosostenibile. Le foto, ricavate dall’archivio del Movimento, mostrano come Shalom abbia a cuore la formazione delle giovani generazioni. Qui come all’estero.