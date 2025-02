Sgombero del Palazzo rosa. Petrucci (FdI): "Regione e Comune non trovano una soluzione"

PONSACCO

Lo sgombero del Palazzo rosa e il ricollocamento delle famiglie che ancora vivono nell’edificio, è oggetto di una interrogazione che il consigliere regionale Diego Petrucci di Fratelli d’Italia ha presentato al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Lo sgombero non può più attendere – sostiene Petrucci – La Regione faccia la sua parte. La situazione del cosiddetto Palazzo rosa’ si protrae da troppo tempo e i cittadini sono giustamente esasperati mentre Regione e Comune non sembrano in grado di trovare una soluzione". Colpisce che da parte di Petrucci, esponente di punta di Fratelli d’Italia a Pisa e provincia, oltre alla Regione venga chiamato in causa anche il Comune che da luglio scorso è della sua stessa coalizione di centrodestra. "È da anni che l’edificio viene occupato abusivamente da famiglie Rom o stranieri irregolari – ancora Petrucci – Si tratta di persone che vivono di espedienti e che spesso si guadagnano da vivere spacciando o rubando, creando un clima di insicurezza generale e pericolo per i cittadini. Per noi gli abusivi devono essere allontanati dagli edifici e collocati altrove senza creare nuove situazioni di destabilizzazione sociale. Mi ero già occupato della vicenda nell’ottobre del 2022 quando con una delegazione di Fratelli d’Italia incontrammo l’assessore Ciuoffo. Da allora, nonostante che la Regione si fosse resa disponibile a fare la sua parte, la situazione del Palazzo rosa non è cambiata". "Ho quindi presentato una interrogazione in consiglio regionale per sapere se la Regione Toscana abbia messo a punto un cronoprogramma per sgomberare l’edificio e procedere al ricollocamento degli abusivi e per sapere come verranno utilizzati i fondi che la Società della salute Alta Val di Cecina Valdera ha ricevuto dalla Regione stessa per gestire la vicenda", conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.

g.n.