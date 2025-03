Sfuma l’impresa del Selvatelle. Ma resta un risultato storico

SELVATELLE

0

SANCASCIANESE

1

SELVATELLE: Pinelli, Marchetti, Tosi, Pini, Vanni, Marianelli, Ciandri (1’2 ts Mazroui), Telleschi, Faraoni, Vaira, Puccioni (21’ st Micheletti). All. Chetoni.

SANCASCIANESE: Minò, Frutti, Tongiani (13’ st Magnelli), Pratesi, Schiazza, Ballini (6’1 ts Dupi), Sandroni (41’ st Fusi Y.), Fusi G., Guarducci (22’ st Terramoto), Lumachi, Magistri. All. Latini.

Arbitro: Casale di Siena.

Marcatori: al 15’del 2ts Lumachi.

Firenze – Una finale storica per il Selvatelle che al Bozzi di Firenze si è battuta per conquistare la Coppa regionale di Categoria. La partita si è conclusa con la vittoria della Sancascianese, con un gol realizzato al 120’ dal suo capitano, ma la squadra del Selvatelle, allenata da Chetoni, è uscita a testa alta dalla prestigiosa competizione. Inizio di marca Sancascianese che si propone in avanti, fa possesso palla, ma si gioca e ci si confronta soprattutto a centrocampo. Le poche occasioni create dalla compagine fiorentina sono imprecise in fase conclusiva e, in presenza di vere e proprie occasioni da gol, si va a riposo con il risultato in bianco. Nella ripresa, con la pioggia ancora protagonista, da segnalare al 9’ una iniziativa del Selvatelle con Vaira che con un colpo di tacco serve Faraoni che, ostacolato, perde l’attimo della conclusione. Un minuto dopo ripartenza della Sancascianese con Magistri che manca il controllo finale. Per cercare di sbloccare il risultato entrambi gli allenatori iniziano a fare le prime sostituzioni ma la situazione non cambia e in parità si chiudono i due tempi regolamentari. Si va ai supplementari e al 2’ del pts iniziativa del Selvatelle con ottima conclusione dalla destra di Micheletti che però trova pronto il portiere Minò alla deviazione in angolo. Si inizia il secondo tempo supplementare sempre in parità con poche occasioni da gol. Al 6’a seguito calcio d’angolo colpo di testa di Corsinovi che finisce a lato. Quando la partita sembra indirizzata verso i calci di rigore, al 15’del 2ts, la Sancascianese va in gol con Lumachi che risolve, a seguito di un calcio d’angoo, una mischia nell’area del Selvatelle. Nel recupero il tentativo di Mazroui di agguantare il pareggio finisce sul fondo.

Pietro Mattonai