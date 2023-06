Sfruttamento e rete di aiuto I dati della zona

Nel corso del 2022 il numero verde del progetto Satis, sistema antitratta toscano interventi sociali, ha ricevuto 567 chiamate, per poi andare a gestire 203 situazioni di sfruttamento. Tra queste 42 erano provenienti dalla provincia di Pisa , di cui 18 dalla zona di Pontedera. I dati, presentati a Firenze, sono frutto del lavoro di questo progetto che si occupa di contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo, prostituzione e di opporsi alle attività illegali forzate come lo spaccio o i furti per conto terzi, la tratta delle persone. Gli obiettivi, con la presa in carico delle persone vittima di sfruttamento, sono quelli – si apprende – di contrastare la tratta di essere umani, tutelare e promuovere i diritti degli sfruttati e assicurare la qualità della vita sociale e la salute collettiva. Il progetto, costituito da cooperative e associazioni operanti su tutto il territorio toscano fin dal 1990, dopo le iniziali azioni di emersione, identificazione e primo aiuto, da quest’anno anche in occasione degli sbarchi nei porti toscani di Livorno e Carrara, è impegnato nella realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, azioni di emersione, identificazione e prima assistenza, e strategie di prevenzione, protezione e reinserimento socio-lavorativo delle vittime. "I dati sulle attività del progetto Satis - ha detto l’assessre al lavoro Alessandra Nardini - ci confermano che per contrastare i fenomeni di tratta e sfruttamento occorre, accanto alla dimensione repressiva, la costruzione di un sistema di protezione verso chi è vittima. Crediamo che la Toscana sia sulla strada giusta".