Sfruttamento del suolo: "Rischi non calcolati"

È un appello rivolto ai Comuni dell’Unione Valdera quello lanciato da Legambiente. L’oggetto è ancora una volta il consumo e lo sfruttamento del suolo, tema tornato al centro del dibattito con l’ultima contestata lottizzazione prevista al Chiesino e in zona Botteghino a Pontedera. "Il Circolo Legambiente Valdera e il Circolo Laudato Sì Valdera – scrivono le associazioni – come tanti cittadini, sono preoccupati perché in Valdera con il nuovo Piano Strutturale Intercomunale approvato recentemente si sta continuando nella direzione sbagliata, prevedendo enormi superfici di suolo vergine da impermeabilizzare con parcheggi, capannoni e centri commerciali". Sotto la lente c’è lo strumento che le amministrazioni utilizzano per la pianificazione urbanistica generale, per delineare l’identità culturale, le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l’integrità fisica e ambientale.

"Globalmente – proseguono – si condividono gli obiettivi dell’agenda 2030 circa la necessità di mantenere un suolo naturale, non solo per l’agricoltura ma per tutti i servizi ecosistemici che il suolo naturale ci dona, eppure in Italia continuiamo imperterriti a cementificare, asfaltare e snaturalizzare il nostro territorio. Il rapporto ci dice che il consumo di suolo continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate e crescenti". Una tendenza nazionale che serve ad aprire gli occhi su quelle che sono le scelte locali. "Per paradosso, molte aree, dove si continua a consumare suolo – spiegano i due circoli – sono in zone a rischio alluvione, vedi Green park a Pontedera o le nuove previsioni lungo lo Scolmatore, al Chiesino".

Argomenti che si basano sulla mappa di Pontedera estratta dal PSIV dove le aree colorate sono già urbanizzate e quelle tratteggiate sono di nuova previsione. "A nostro avviso servirebbe cambiare rotta – continuano – seguendo anche le direttive europee come quella sul ripristino di aree naturali la cosiddetta Nature Restoration Law che ci chiede di cercare di ripristinare aree naturali per tutti i benefici che ne conseguono in termini di servizi ecosistemici. Il suolo insieme ad acqua e aria sono beni primari ed essenziali per la vita delle comunità viventi a cui anche noi apparteniamo, il suo degrado porterà di conseguenza degrado sociale e povertà. Adesso il piano strutturale della Valdera si attuerà nei vari comuni con i piani operativi comunali (POC); invitiamo tutti i consigli comunali, che dovranno definire ed approvare questi piani operativi a ripensare le previsioni del piano strutturale per invertire la rotta per mirare verso gli obiettivi dell’agenda 2030 per una vera tutela di un bene non rinnovabile quale è il suolo naturale".