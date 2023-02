Sfilata in maschera nel centro storico Vince Mercoledì

Dopo due anni di stop, domenica scorsa il Carnevale è tornato a colorare le strade del centro storico grazie all’impegno della Pro Loco di San Miniato e alla passione di tanti sanminiatesi, che hanno scelto di mascherarsi e divertirsi insieme all’ombra della Rocca. "Siamo davvero contenti della bella presenza al nostro Carnevale – afferma Nicoletta Corsi, presidente della Pro Loco – una manifestazione alla quale teniamo davvero tantissimo e della quale sentiamo il dovere di tenere viva la tradizione". Erano davvero tanti le bambine e i bambini mascherati, in gruppi organizzati o con i loro genitori, che si sono sfidati a colpi di coriandoli e stelle filanti per aggiudicarsi i premi messi in palio; a vincere sono stati una somigliantissima Mercoledì Addams (nella foto), un gruppo di simpatici bambini cresciuti iscritti all’Asilo della terza età ed una simpaticissima Famiglia Stilizzata. Tanta musica ha animato la festa fino a tarda sera sotto i loggiati di San Domenico.