La notte di Bientina. Boom alla sfilata storica "Grande partecipazione"

Bientina (Pisa), 10 luglio 2023 – “Quella di sabato sera è stata davvero una grande serata, la piazza era piena e le contrade hanno fatto tutte un ottimo lavoro".

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Andrea Orlandi, presidente del Palio di Bientina, dopo la sfilata storica che è andata in scena in piazza Vittorio Emanuele II.

Alcune contrade sono tornate a sfilare con un tema dopo oltre 20 anni. Tanta la partecipazione, sia trai figuranti che tra il pubblico.

Se ognuna delle nove contrade era riuscita a coinvolgere circa 60-70 persone, in piazza diverse centinaia di persone hanno partecipato a quello che è un ritorno importante per tutta Bientina.

"Rispetto allo scorso anno c’è stata partecipazione del 50-60% in più – dice Orlandi – e questo ci fa un enorme piacere. Personalmente sono molto contento dell’impegno e lo sforzo messi in campo dalle singole contrade che ringraziamo. Significare continuare a coltivare le tradizioni che per quanto mi riguarda sono un valore importante di una comunità".

Il tema scelto per quest’anno era una rappresentazione dall’anno zero al 1920, guerre escluse. Tante belle idee quelle portate in piazza dalle nove contrade ma a vincere, grazie ai giudizi della giuria composta da tre giudici competenti, è stata la contrada neroverde del Villaggio con la rappresentazione "Antichi Mestieri". "Quella dell’anno scorso era una ripartenza, quest’anno c’è stata davvero una grande risposta, da parte di tutti" continua Orlandi. E adesso si entra nella settimana più calda, che porterà alla corsa del Palio di San Valentino.