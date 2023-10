Sfilano gli sportivi tra gli applausi

Una moltitudine di atlete e atleti durante l’anno si è distinta in competizioni a carattere locale, ma anche internazionale, nelle più varie discipline sportive. L’amministrazione comunale di Calcinaia, per valorizzarne pubblicamente l’impegno, organizza oggi la prima edizione di Festeggiamo lo sport. A partire dalle 15.30 le società sportive del territorio sono invitate a prendere parte a questo momento in cui atlete e atleti riceveranno un ulteriore riconoscimento. L’iniziativa si svolgerà nella sala James Andreotti, in piazza Kolbe a Fornacette. Interverranno il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e l’assessore allo sport, Giulio Doveri.