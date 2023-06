"Sfida ecologica in nome di Petroni" Concorso per studenti, il gran finale

Un concorso per le scuole che porta il nome dell’ex sindaco di Calcinaia Francesco Petroni. È stata presentata ieri in conferenza stampa l’iniziativa ideata dall’associazione Francesco Petroni, in collaborazione con il Comune e la dirigenza scolastica, per ricordare il sindaco che guidò Calcinaia dal 1980 al 1995. "Il premio – ha aperto il vicesindaco Flavio Tani – ha l’obiettivo di invitare gli studenti a riflettere sull’ineludibile sfida ambientalista che siamo chiamati ad affrontare. Grazie all’associazione per aver ideato l’iniziativa e per lo sforzo economico compiuto, dato che, di fronte alla qualità degli elaborati prodotti dai ragazzi la commissione ha deciso di raddoppiare i premi". Per la categoria narrativa, poesia e fumetto i vincitori sono: Alessia Morganti (1B M. L. King), Noel Zega (1B M. L. King) e Sergio Minichilli (1A M. L. King). Per la categoria elaborati grafici, invece, salgono sul podio: Greta Minichilli (3B M. L. King), Christian Bacci (2A Quasimodo) e Eleonora Ruberti (2B Quasimodo). I vincitori del premio riceveranno un buono in materiale scolastico. "L’associazione – racconta il presidente Ivan Ferrucci – nasce su iniziativa dei cittadini per far conoscere la figura di Petroni. La prima iniziativa è stata la presentazione del libro su Francesco, poi abbiamo pensato a qualcosa che potesse ripetersi anno dopo anno e che potesse coinvolgere gli studenti. Così abbiamo ideato il premio, il tema potrà cambiare ogni anno e sarà scelto insieme alla scuola".

Sono state sei le classi coinvolte per un totale di oltre 150 alunni. "Domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà la premiazione a scuola – ha concluso la dirigente dell’Istituto Comprensivo M. L. King, Elisabetta Iaccarino – Ci ha stupito l’originalità degli elaborati prodotti. Felici che a fianco della didattica tradizionale possa esserci una progettualità che arriva dal territorio".