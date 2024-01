Anche quest’anno l’istituto Carducci promuove la Settimana della cultura scientifica che si svolgerà da oggi al 20 gennaio. Il programma prevede due interventi di relatori esterni, quest’anno entrambi docenti dell’Università di Siena, oggi e il 19, con il giorno 20 interamente dedicato ai laboratori. Si è formato anche quest’anno un gruppo di lavoro di docenti direttamente interessati all’iniziativa, che ingloba sia insegnanti storici che docenti in servizio da qualche anno, come anche alcuni nuovi professori. Il risultato è un’ottima collaborazione, con le seguenti discipline coinvolte: matematica, fisica, astronomia, biologia. Il tema scelto quest’anno è molto ampio, per consentire altrettanto ampia libertà d’azione; il titolo è “Tempo di Scienza“ ed è collegato al concetto di tempo in tutte le sue sfaccettature. Verranno presentati ai visitatori più di 15 esperimenti, direttamente da studenti degli indirizzi scientifico, classico e delle scienze umane. La scelta di un tema vasto ha permesso, come si richiede in ogni Settimana della cultura scientifica, di non avere vincoli eccessivi nella scelta dei laboratori. Ecco alcuni titoli dei laboratori: Il tempo in Astronomia, Evoluzione batterica in risposta al trattamento antibiotico, Einstein e il tempo dei muoni, Piano inclinato brachistocrono, Il tempo nelle reazioni chimiche, Musica e programmazione microbit: andiamo a tempo!, Il tempo della mente come memoria individuale e collettiva.